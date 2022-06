Manifestantes compareceram com camisas pretas em frente à sede do Detran-RJ - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/06/2022 15:10 | Atualizado 23/06/2022 15:25

Rio - Os funcionários do Detran.RJ realizam, nesta quinta-feira (23), uma manifestação em frente à sede do órgão, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. A greve, que começou hoje, deve durar até 72 horas úteis, assim como o ato realizado pelos servidores.

Com isso, o Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Sindetran-RJ) orienta que apenas 30% da classe continue trabalhando para garantir a legalidade da greve. Na manifestação, os servidores estão presentes com camisetas pretas. O Detran.RJ informou que "o atendimento nos postos está normal, pois a grande maioria dos serviços é realizada por funcionários de empresas terceirizadas".

De acordo com a Sindetran-RJ, o movimento é motivado pela falta de condições de trabalho e valorização dos funcionários. Além disso, os manifestantes pedem que o Plano de Cargos, Carreira e Salário, que se encontra parado na Casa Civil, seja enviado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para a aprovação. A atual estrutura de carreira estaria defasada, já que foi feita em 2006.

Em nota, o Detran.RJ afirmou que há um acordo judicial com o sindicato, em vigor, definido no dia 13 de junho em uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça (TJRJ). Dessa maneira, a greve estaria sendo feita de maneira ilegal. O órgão também informou que o salário e os benefícios dos servidores estão em dia.

"Mesmo com o Detran.RJ cumprido a sua parte neste acordo, o TJRJ determinou, judicialmente, em despacho assinado pelo presidente do Tribunal (que segue em anexo), que o sindicato se abstenha da realização da greve a partir do dia 23/6 - 'sob pena de multa de R$ 500 mil por cada dia de paralisação'- visto que a greve descumpre uma decisão judicial do próprio TJRJ", diz um trecho do documento.