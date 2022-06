PMs do 7º BPM (São Gonçalo) apreendem arma usada por adolescente em troca de tiros - Divulgação

Publicado 23/06/2022 16:25

Rio - Um adolescente de 13 anos foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), na noite desta terça-feira (22), em Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O adolescente, que havia roubado um carro, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres. Conforme os policiais, o menor estava com uma pistola 9mm e munições.

De acordo com a PM, uma equipe do 7ºBPM foi acionada devido a um roubo de carro no Alcântara. Os policiais relataram que ao se aproximarem do veículo para fazer a abordagem, o condutor do automóvel tentou fugir, disparando tiros contra os policiais militares.

Conforme relatos dos policiais, um cerco ao suspeito foi feito na Avenida Doutor Alfredo Backer e o carro bateu nas imediações do Cemitério Municipal São Miguel. Os policiais viram que o condutor do veículo estava ferido e o socorreram ao hospital e foi constatado que se tratava de um adolescente.

Após atendimento na unidade de saúde, o menor foi levado para a 72ªDP (São Gonçalo), onde foi apreendido. O veículo envolvido na ocorrência foi periciado e entregue ao proprietário.