Clientes vivem momentos de pânico durante assalto em joalheria no VillageMall - Foto: Ag.News

Publicado 26/06/2022 13:03 | Atualizado 26/06/2022 13:16

Rio - Um cenário de pânico tomou conta do Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (25), após assalto a joalheria do estabelecimento. Houve correria, clientes trancados dentro de lojas, pessoas apavoradas deitadas no chão do shopping de luxo. Há relatos de até 30 tiros dentro e fora do shopping. Pelo menos 12 criminosos armados participaram do roubo. Um casal com filho e uma funcionária foram usados como reféns. Um segurança do estabelecimento foi baleado e morreu.



Apresentadora do SBT e colunista do DIA, Isabele Benito, estava no local e relatou por rede social os momentos de tensão que viveu:



“Foi um susto grande. Passa muita coisa na cabeça… eu só estou sozinha. Ficar num local confinado com tiroteio é muito surreal. A vida tem que seguir, mas lamento profundamente a vida do segurança. Morreu no exercício do seu trabalho na mão dos covardes”.



Segundo relatos de funcionários, os assaltantes usavam pistolas e armas de cano longo. “Eram traficantes fortemente armados, muitos tiros, muitas cápsulas”, diz um homem que postou vídeo da joalheria assaltada em rede social. A joalheria assaltada ficou destruída com vidros quebrados pelo chão. Já uma funcionária do shopping também desabafou: “Eu trabalho lá e achei que, pelo menos lá, estaria segura”.



Ricardo, um turista holandês, contou à TV Globo, como foi passar por essas cenas de terror. Ele disse que nunca tinha visto nada parecido na Europa: “Esse foi meu primeiro dia no Brasil. Fiquei muito assustado”.



Por nota, o estabelecimento comercial divulgou novo posicionamento neste domingo (26): “O VillageMall lamenta profundamente a perda da vida de um colaborador na noite de sábado (25) resultado de um assalto a uma de nossas lojas. Estamos colaborando com as autoridades e confiando que a polícia resolva esse triste acontecimento”.

Segurança morre