Sol aparece na próxima semana, mas com nuvens até sexta-feira (1) - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 26/06/2022 16:57

Rio - Cariocas podem comemorar. Apesar do tempo instável deste domingo (26), o sol vai voltar na próxima semana. A segunda-feira (27), começará nublada e com possibilidade de garoa, mas o tempo começa a abrir na parte da tarde, segundo informações do ClimaTempo. Já as nuvens não irão embora tão cedo: a previsão é de que sigam no céu até sexta (1).

O estado também vai sentir um aumento na temperatura, com as máximas chegando a 29ºC na quarta (29) e na sexta. Apesar da segunda apresentar chance de garoa, a maior probabilidade do fenômeno acontecer é na quarta, com até 90% de chances de pancadas de chuva durante a noite.

Na segunda-feira (27), ainda segundo o Clima Tempo, o tempo seguirá nublado de manhã, com possibilidade de garoa. O sol aparece na parte da tarde, mas noite seguirá nublada. A mínima será de 14ºC com máxima de 23ºC.

Na terça-feira (28), a chuva para e o sol segue firme, apesar das nuvens. A mínima cai para 13ºC e a máxima sobre para 26ºC.

Na quarta-feira (29), as nuvens aumentam ao longo do dia e chance de chuva chega a 90%, com pancadas previstas para o período da noite. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.

Na quinta-feira (30), terá névoa ao amanhecer e o sol volta com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para este dia. A mínima vai para 17ºC e a máxima para 26ºC.

Na sexta-feira (1), a previsão é de dia ensolarado, com algumas nuvens e sem chuva. A mínima será de 16ºC e a máxima sobe novamente para 29ºC.