Bruno Amorim Silva foi preso em casa, em Turiaçu, na Zona Norte do RioMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 28/06/2022 09:53 | Atualizado 28/06/2022 12:57

Rio - A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (28) uma operação para prender uma quadrilha especializada em furto de cartões de assistência social do programa de auxílio emergencial SuperaRJ. Foram expedidos três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Um homem foi preso nesta terça-feira (28) e um casal está foragido. Os três furtaram pelo menos 481 cartões, cujos valores somados correspondem a R$ 576 mil, nos municípios de Casimiro de Abreu, no interior, e Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

A investigação começou a partir de um furto no centro de referência de assistência social de Casimiro de Abreu em 25 de maio deste ano, quando foram levados 167 cartões, que representam um valor de aproximadamente R$ 200 mil. Nesta terça-feira, os investigadores apuraram que a quadrilha também furtou 314 unidades do benefício em Iguaba Grande. Outras duas cidades foram alvo do trilho: São da Aldeia e Penedo.

O suspeito preso é Bruno Amorim Silva. Ele é primo de Gustavo dos Santos Silva, apontado como mandante. A mulher de Gustavo, Emanuele, completa o trio alvo da operação. A quadrilha era da capital e praticava o crime em centros de assistência social de outros municípios do Rio. Entre os alvos de busca e apreensão de hoje está um estabelecimento em que os criminosos descarregavam os cartões. Um endereço em Belford Roxo, na Baixada Fluminense está entre os alvos.



Bruno foi preso em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso em flagrante porque a polícia encontrou munições de fuzil em sua casa. Drogas também foram apreendidas.



A polícia chegou aos suspeitos investigando o veículo usado no crime. "Nós apuramos que eles usaram um carro Renegade. Alugaram na locadora. Batemos a BR e verificamos que eles pararam em um posto de gasolina. O carro foi alugado no nome de Gustavo, e assim chegamos ao grupo", afirmou o delegado Roberto Ramos, titular da 121ª DP (Casimiro de Abreu). A polícia localizou outros Centros de Assistência Social visitados pelo grupo por meio do GPS do veículo.



A operação tinha como objetivo cessar a atividade criminosa. Mas, as investigações continuam e o número de municípios afetados tende a aumentar. A ação, batizada de "Indignos", conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

"Eles saíam daqui (capital) e iam iam furtar em várias cidades. Cada vez está chegando a informação de mais municípios afetados. Nos causou grande indignação subtrair desse programa Supera Rio do Estado, que visa dar ajuda de custo às pessoas que sofreram com a economia. Trabalhamos com afinco. Primeiro a fazer cessar a atividade e depois identificar todos eles e prendê-los", afirmou o delegado Roberto Ramos.

O suspeito preso mencionou que também foram alvos dos criminosos as cidades de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Penedo. As informações serão investigadas.



O Governo do Estado do Rio informou, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que, diante dos furtos, aperfeiçoou os processos de distribuição para reduzir a quantidade de cartões nos postos e aumentar a segurança. Neste mês foi concluído, e já está em operação, um sistema de bloqueio dos cartões. A partir de agora, os cartões devem ser desbloqueados em até 72 h após o registro de retirada nos sistemas do programa, tornando totalmente sem valor qualquer cartão que seja retirado indevidamente dos postos.



"Todos os roubos e furtos foram comunicados e formalizados à Polícia Civil. Seguimos acompanhando as investigações", diz a nota. A secretaria, no entanto, não informou o número de cartões subtraídos contabilizados pela pasta.

SuperaRJ

O SuperaRJ foi criado para ajudar no enfrentamento da crise econômica provocada pela pandemia da covid-19. O auxílio emergencial vai até dezembro, com renda de até R$ 380 por mês e crédito de até R$ 50 mil para autônomos e microempreendedores. O pagamento da renda mínima do Governo do Estado do Rio de Janeiro foi iniciado em junho de 2021.