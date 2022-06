O homem foi preso no bairro de Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, após monitoramento do setor de inteligência - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/06/2022 12:14

Rio- Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, prenderam um homem acusado de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas pela Lei Maria da Penha. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (27), no bairro de Jardim Anhangá, em Caxias, após monitoramento do setor de inteligência.



De acordo com os agentes, o criminoso e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por dois anos. Em junho do ano passado, a então companheira terminou o relacionamento, após ter sofrido uma agressão física.

Mesmo com medidas protetivas em vigor, no último dia 12, o homem agrediu novamente a ex-namorada, com socos, tapas e pontapés, no meio da rua, por ter visto ela conversando com outro homem. Depois, foi até a casa da vítima e a ameaçou de morte, caso ela estivesse se relacionando com alguém.



Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.