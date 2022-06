Câmara Municipal de Paracambi - Reprodução

Publicado 28/06/2022 16:18

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, nesta terça-feira (28), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador Dário Vinícius Carvalho Braga, de Paracambi. De acordo com o MP, ele é suspeito de ser o mandante de uma tentativa de homicídio contra um opositor político durante a eleição de 2020.

O crime aconteceu por volta das 10h do dia 11 de novembro. A vítima estava em um carro quando dois homens em uma moto atiraram na direção dela. Joaquim Eurico Cardoso, o "Quinzinho", e Ruan Carlos da Rocha Leal foram presos pelos disparos.

Segundo o MPRJ, a investigação identificou Dário como mandante do crime e a motivação foi a disputa política com um outro concorrente ao cargo de vereador do município. A vítima já foi apoiadora do suspeito, mas passou a apoiar o opositor após um desentendimento.

A operação de busca e apreensão foi feita pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O órgão informou que pediu a prisão do vereador, o que foi negado pela Justiça e, agora, que entrará com um novo recurso. As funções públicas de Dário foram suspensas e ele não pode entrar em contato com nenhuma das testemunhas do processo.

O DIA tentou contato com a Câmara Municipal de Paracambi e com a defesa do vereador, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestação.