A polícia apreendeu 37 estojos e quatro cartuchos de pistola no chão do Village MallDivulgação

Publicado 28/06/2022 16:21

Rio - A Polícia Civil divulgou a apreensão de 37 estojos e quatro cartuchos de pistolas de calibre nove milímetros e ponto 40 nos arredores da joalheria assaltada no último sábado (25), no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante o assalto, o segurança Jorge Luiz Antunes foi morto com um tiro no rosto. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também encontraram dois núcleos e 19 revestimentos (componentes de munições das armas) dentro da loja Sara Joias, onde bandidos fizeram reféns.

Segundo o relatório da DHC, dentro da loja foi apreendido também um martelo, que teria sido usado pelos criminosos, além das armas, para quebrar as vitrines e levar as joias. Os peritos doInstituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) coletaram nove swabs com amostras biológicas, semelhantes a sangue.O material está sendo utilizado para identificar os participantes da quadrilha.

De acordo com as investigações, pelo menos dez homens participaram da ação. Três deles ficaram observando o movimento do shopping sentados em um café em frente a Sara Joias. Depois, eles renderam dois atendentes e caminharam com eles à joalheria. Nesse momento, o segurança da loja, que estava desarmado, foi rendido por um elemento que o abordou lateralmente. Os atendentes da cafeteria e o segurança foram levados para o interior da joalheria, sob a mira de armas de fogo.

Dentro da joalheria, foram rendidas uma gerente e duas vendedoras. Os criminosos tomaram a direção exata do cofre, e chegaram a dizer que queriam "Rolex e Cartier", as peças mais caras, que podem custar entre R$ 100 mil a R$ 500 mil. Ao saírem do local, eles dispararam contra a vitrine, retirando mais joias, ação que durou cerca de 4 minutos.

Os criminosos fugiram em motos que estavam paradas na frente do shopping, onde os reféns foram soltos. Na saída do shopping também foi roubado um celular, que aponta como paradeiro o Complexo da Maré.