Suspeito foi localizado com ajuda de Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 28/06/2022 17:15 | Atualizado 28/06/2022 17:18

Rio- Um foragido da Justiça da Bahia foi preso, na madrugada desta terça-feira (28), na Gávea, Zona Sul do Rio. Edson Santos Cajado, conhecido como "Cabeça" ou "Safado", de 32 anos, foi localizado e preso pela Polícia Militar com ajuda do Disque Denúncia, quando tentava sair da comunidade da Rocinha. Segundo a PM, ele é um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Itabuna, na Bahia. Não houve feridos durante prisão.



De acordo com a PM, Edson Cajado estava se escondendo na comunidade e vinha sendo monitorado por agentes da polícia após descumprir uma decisão judicial que determinava sua prisão domiciliar na Bahia. Lá, ele é um dos líderes da facção Raio A, que atua no sul do estado como uma célula do Comando Vermelho (CV).



Em junho de 2021, Edson já tinha sido alvo de outra operação no Complexo da Penha, que tinha como finalidade a desarticulação de uma quadrilha que movimentou milhões de reais em apenas um ano e meio.



O suspeito foi encaminhado para a 15ª DP (Gávea) e agora aguarda em uma unidade prisional, à disposição da Justiça da Bahia.