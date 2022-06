Publicado 28/06/2022 16:48 | Atualizado 28/06/2022 16:52

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota, na tarde desta terça-feira, o projeto de lei 5807/2022, que trata das diretrizes para elaboração do orçamento 2023.

O PL traz as regras de como será elaborado o orçamento do estado do Rio de Janeiro para o ano de 2023. O orçamento definido, no ano passado, para 2022 é de R$ 88,8 bilhões.