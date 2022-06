Palestra será ministrada pelo guarda municipal Jordhan Lessa, primeiro guarda transgênero no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 28/06/2022 17:08

Rio - A Guarda Municipal do Rio promoverá, na próxima quarta-feira (29), o último dia de uma série de atividades relacionadas aos direitos das pessoas de acordo com sua identificação de gênero. A ação, que se iniciou na última sexta (24), faz parte do calendário de atividades do programa "GM sem Preconceito", em alusão ao mês do Orgulho LGBTQIA+, com palestra-aula sobre Nome social, abordagem e formas de tratamento com respeito à diversidade.

"O Rio de Janeiro é plural e diverso e como a Guarda Municipal serve a cidade, seus agentes devem estar preparados para auxiliar todos os cidadãos observando essas características. O guarda municipal é antes de tudo um garantidor de direitos, em especial dos Direitos Humanos. Esse é um compromisso de integridade que levamos muito a sério", disse o comandante da GM-Rio e inspetor geral, José Ricardo Soares.

A palestra será ministrada pelo guarda municipal Jordhan Lessa, primeiro guarda transgênero no Estado do Rio de Janeiro. Integrante da Coordenadoria de Valorização do Servidor (CVS) e o programa ‘GM sem Preconceito’, Jordhan passou pelo processo de troca de nome social, além de ser autor de livros que debatem a questão da identificação de gênero a partir de experiências pessoais.

Na semana passada, a palestra foi destinada para o público interno, formado por guardas e funcionários administrativos. O objetivo seria desmistificar tabus e preconceitos e a orientação sobre direitos e deveres, bem como procedimentos administrativos aplicados tanto para o relacionamento com servidores, órgãos e instituições e também para os cidadãos que solicitam algum tipo de serviço junto aos setores administrativos da GM-Rio.

Já a palestra desta semana será voltada para o efetivo operacional, que atua diariamente nas ruas da cidade, para promover o ordenamento de trânsito e urbano em geral, bem como promover o bem-estar e a segurança dos cidadãos, independente de cor, condições sociais e financeiras e de gênero. A palestra trará orientações sobre a legislação, sobre a forma de abordagem e tratamento que os agentes públicos devem dar aos cidadãos em relação a sua identidade de gênero.