Evento, idealizado por Alfredo Sirkis, debaterá a busca por saídas para questões que emparedam as metrópoles - Miguel Ângelo/CNI

Publicado 30/06/2022 13:23 | Atualizado 30/06/2022 13:33

Rio - Um laboratório de ideias para reunir, debater e propor caminhos na construção de metrópoles sustentáveis. Esta é a definição do encontro "Cidades Verdes - Dez anos: ESG na Construção de Cidades Sustentáveis", dia 5 de julho, das 8h30 às 18h, no Centro de Convenções da Firjan, no Centro do Rio. Serão quatro mesas para debater temas fundamentais: mudanças climáticas, saneamento, mobilidade e energia. A realização é do Instituto Onda Azul, parceria da Firjan e da BandNews, e apoio da Coppe-UFRJ, ANAMMA, C40 e ICLEI.

"Será um evento com o que existe de mais contemporâneo na agenda do desenvolvimento sustentável", diz André Esteves, diretor do Onda Azul, idealizador e coordenador da edição comemorativa. "Com a preocupação para que o tema não seja banalizado", completa.

Mediado por um time de jornalistas especializados - Cristina Serra, Giane Gatti, Emanuel Alencar e Sônia Araripe - o evento, idealizado por Alfredo Sirkis, debaterá a busca por saídas para questões que emparedam as metrópoles. "A academia, sociedade civil, iniciativa privada e o poder público precisam conversar - e é isso que vamos fazer. Tamanho conhecimento não pode ficar restrito a seus próprios núcleos”, completa André.

Em 'Mudanças Climáticas: Cidades para a Defesa do Clima', Suzana Khan (Coppe UFRJ), Mario Mantovani (ANAMMA), Andrea Lopes (Firjan) e Ilan Cuperstein (C-40) vão falar sobre caminhos já encontrados para a mitigação dos problemas causados pela elevação da temperatura do planeta.

A segunda mesa, reunindo Gesner Oliveira (FGV), Aspásia Camargo (socióloga e ex-deputada), Leonardo Soares (Cedae) e Marilene Ramos (Águas do Brasil), debaterá ‘Saneamento e Gestão de Resíduos: Fortalecendo a Resiliência das Cidades’.



Já o tema ‘Mobilidade Urbana, Movimentando as Cidades’, na Mesa 3, trará Andrea Santos (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas), Clarisse Link (ITDP), Maína Celidonio (Secretária municipal de Transportes do Rio de Janeiro) e Richele Cabral (Fetranspor) na busca por caminhos que aumentem a circulação das pessoas sem que exploda o consumo de energia fóssil.

Fechando o evento, a Mesa 4 debaterá ‘Diversificando a Energia das Cidades’, com Amanda Schutze (CPI Brasil), Ilan Cuperstein (C40), Rafael Kelman e Solange Ribeiro (NeoEnergia) analisando as alternativas para a geração de energia, com mediação de Cristina Serra.

Serviço

Evento: Cidades Verdes - Dez anos

Quando: 5 de julho

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Centro Empresarial Arthur João Donato, Avenida Graça Aranha número 1, Centro

Inscrições: https://www.cidadesverdes.eco.br



Programação

8h30 - Credenciamento e Welcome Coffe

9h15 - Homenagem a Alfredo Sirkis - Aspásia Camargo (Professora, Socióloga e ex-Deputada), Jorge Peron (Firjan) e André Esteves (Diretor Onda Azul)

9h45 às 10h15 - Keynote Speaker - Danilo Maeda, Head da Beon ESG Strategies (FSB)

10h15 às 11h45 - Mesa 1 - Mudanças Climáticas: Cidades para a Defesa do Clima

Suzana Khan (Coppe), Mario Mantovani (ANAMMA), Ilan Cuperstein (C40) e Andrea Lopes (Firjan). Mediação: Sônia Araripe.

11h45 às 13h15 - Mesa 2: Saneamento e Gestão de Resíduos: Fortalecendo a Resiliência das Cidades

Professor Gesner Oliveira (FGV), Aspásia Camargo (Socióloga e ex-deputada), Leonardo Soares (Presidente da Cedae) e Marilene Ramos (Águas do Brasil). Mediação: Emanuel Alencar

13h15 às 14h30 - Intervalo para o almoço

14h30 às 16h - Mesa 3: Mobilidade Urbana: Movimentando as cidades Andrea Santos (Coppe), Maína Celidônio (Secretária Municipal de Transportes), Richele Cabral (Fetranspor) e Clarisse Link (ITDP). Mediação: Giane Gatti

16h às 16h15 - Coffe Break

16h15 às 17h45 - Mesa 4: Diversificando a Energia das Cidades Amanda Schutze (PUC-RJ), Ilan Cuperstein (C40), Solange Ribeiro (Neoenergia) e Rafael Kelman (PSR). Mediação Cristina Serra

17h45 às 18h - Encerramento

Realização: Instituto Onda Azul

Parceiros: Firjan e Band

Apoio: ANAMMA, Coppe, C40 e ICLEI