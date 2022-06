Sérgio sofreu o AVC na última segunda-feira (27) e foi internado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/06/2022 14:01 | Atualizado 30/06/2022 14:36

Rio - O cantor gospel Sérgio Lopes, de 59 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, e está internado desde a última segunda-feira (27) no Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio, onde permanece em observação. A informação foi confirmada nas redes sociais do cantor na quarta-feira (29).

De acordo com a publicação realizada pela esposa de Sérgio, Marceli Lopes, o artista está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço e da perna direita, mas teria estado de saúde estável. Ao contrário da informação da família, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o quadro clínico do cantor é grave.

O presidente Jair Bolsonaro, a quem Sérgio apoia politicamente, se pronunciou desejando melhoras ao cantor gospel: "Tenha certeza que juntamente com todos os evangélicos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto reestabelecimento. Para Deus tudo é possível", disse, em vídeo publicado no perfil de Sérgio nas redes sociais.

Sergio Lopes é um cantor evangélico brasileiro nascido em Campina Grande, no Estado da Paraíba, e desde os 12 anos é ligado à arte. Em 1980, ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi transferido para o Rio de Janeiro em 1982, onde mora até hoje e atua como cantor gospel. Dentre suas músicas mais conhecidas, estão O Filho Pródigo, O Rei e o Ladrão, A Dor de Lázaro e O Lamento de Israel.