Atirador, que seria Hugo César Azevedo, usava roupas escuras, boné, tênis azul e máscara vermelhaReprodução

Publicado 30/06/2022 14:14

Rio - Câmeras de segurança registraram o momento em que o ex-paraquedista e garçom Jairo Jonathan Pedroso, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, dentro de um trem do ramal Santa Cruz, na tarde da última segunda-feira (27). O principal suspeito de ter efetuado o disparo, Hugo César Azevedo, se apresentou à polícia na quarta-feira (29) e teve a prisão temporária decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) nesta quinta-feira (30).As imagens mostram um homem, que seria Hugo, usando calça jeans e casaco de cores escuras, tênis azul, além de um boné e máscara de proteção vermelha, às 13h40, correndo pela estação para entrar em um vagão. Às 13h59, já dentro da composição, que está cheia, é possível ver o suspeito em pé, próximo à vítima, que está sentada ao lado de uma mulher. Em seguida, o atirador fica atrás de Jairo e efetua um disparo em sua cabeça.A passageira que estava ao lado do garçom parece se assustar com o barulho e chega a cobrir os ouvidos. O suspeito segue para a porta do vagão e sai caminhando. Os outros usuários só percebem o que havia acontecido quando o ex-paraquedista cai sobre o banco e deixam o local. As câmeras ainda registraram, às 14h, a entrada de outros passageiros na composição, que demoram a perceber o Jairo morto.