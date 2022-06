Último adeus ao PM morte em operação é marcado por forte comoção - Cléber Mendes

Último adeus ao PM morte em operação é marcado por forte comoçãoCléber Mendes

Publicado 30/06/2022 17:56 | Atualizado 30/06/2022 18:09

Rio – Cerca de 300 pessoas estiveram presentes no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, para dar o último adeus ao policial militar Vinícius Gomes da Silva, de 34 anos, morto na manhã desta quarta-feira (29) durante uma operação no Complexo do Santo Cristo , em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Durante o sepultamento, uma tia de Vinícius, que não teve o nome divulgado, falou à imprensa que o rapaz estava de férias no dia da operação, mas foi chamado para ajudar os agentes de plantão. Ela contou ainda que ele tinha uma viagem marcada para o Nordeste, que aconteceria no próximo dia 2. O intuito era presentear seus pais, mulher e filho.



Luiz Henrique Marinho Pires, secretário da Polícia Militar, e que também esteve no local, falou que a morte de Vinícius "não vai ficar assim". Ele afirmou que a comunidade onde ocorreu o crime já está ocupada por agentes, com o objetivo de prender os criminosos que atiraram no PM.

"Estamos investigando e buscando saber quem fez isso. É um momento muito difícil, mas a gente supera com muito trabalho e dedicação. Ele (Vinícius) era um excelente policial militar, pai de família e bom filho", ressaltou.

Colegas de um grupo de futebol que Vinícius fazia parte relembraram em suas redes sociais momentos felizes com ele. Torcedor do Botafogo, o PM costumava organizar encontros aos domingos com os amigos para jogar futebol. "Obrigado pelos momentos de alegria, irmão. Me perdoa por não ter comparecido nos últimos domingos. Vai com Deus", disse um rapaz.

"Ainda sem acreditar, ainda sem entender... Parece mentira. Quantas vezes cuidei de você e seu irmão? Quantas fraldas suas eu passei? Lembro-me do seu aniversário de 1 aninho como se fosse hoje. Sinto como se perdesse um irmão. Só consigo sentir dor e indignação", disse uma amiga.

Colaborou Cléber Mendes