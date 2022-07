Cerca de 400 profissionais participaram da operação desta quarta-feira - Divulgação/Light

Publicado 06/07/2022 13:03

Rio - A Light realiza uma grande operação, desde o início da manhã desta quarta-feira (06), para combater o furto de energia e a inadimplência em endereços de Jacarepaguá, na Zona Oeste. A ação conta com cerca de 400 profissionais. A meta é inspecionar aproximadamente 1.500 estabelecimentos comerciais e residenciais para identificar e normalizar irregularidades de energia.

Apenas nesta manhã, a empresa já inspecionou 523 estabelecimentos comerciais e residenciais e identificou 105 irregularidades no consumo de energia. A operação também visa a arrecadação e o combate à inadimplência e possibilitou, até o momento, a efetivação de 47 negociações de débito.



Uma agência móvel de atendimento também foi montada na região, na Praça Bem-Me-Quer, em frente ao EDI Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, para prestar serviços diversos aos clientes como o pedido de ligação nova, segunda via de conta, análise de contas, vistorias técnicas, parcelamento de débitos, troca de nome na conta, encerramento de contrato e entre outros.



Para chegar até os locais com fraude no consumo de energia, a Light informou que conta com um Centro de Inteligência dotado de tecnologia e especialistas que identificam e analisam previamente o comportamento de consumo de cada cliente. A partir das informações levantadas, é gerado um alvo estratégico para que a empresa vá a campo constatar as irregularidades.



Combate ao furto



A administração da Light implementou um plano de combate às perdas, baseado, além das inspeções, na instalação de caixas blindadas, na intensificação da troca de medidores e no projeto “Light nas Comunidades”. Só nos três primeiros meses deste ano, a empresa realizou 86,9 mil inspeções, o que representa um aumento de quase 60% na comparação com o primeiro trimestre de 2021.



Além das inspeções diárias, a empresa também tem apostado em grandes operações. Em junho, no dia 15, cerca de 400 profissionais participaram de ação que inspecionou 347 estabelecimentos comerciais e residenciais e identificou 80 irregularidades no consumo de energia, em Bangu.

No último dia 23, em ação semelhante realizada em Realengo, foram identificadas 350 irregularidades e o responsável por um restaurante foi preso em flagrante por furto de energia. Na ocasião, 1.590 estabelecimentos comerciais e residenciais foram visitados e 158 negociações de débito foram efetivadas.



“O furto de energia é o maior problema da Light, mas representa também um prejuízo para os clientes, que acabam arcando com uma parte dessa conta. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, a energia furtada na área de concessão da Light daria para abastecer todo o município de Nova Iguaçu por quatro anos. Então, a empresa seguirá intensificando seu programa de inspeções e adotando novas práticas, como a instalação de caixas blindadas que são à prova de gatos. Isso é positivo não só para a Light, mas, principalmente para os clientes, que terão um serviço de melhor qualidade”, diz o diretor Comercial e de Operações da Light, Thiago Guth.



Vale salientar que o furto de energia é crime, com pena de até oito anos de prisão.