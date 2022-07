O projeto Florescer oferece cursos de capacitação em jardinagem, manejo de coleções biológicas, entre outros, além de atividades de educação inclusiva, enquanto o Projeto de Iniciação Científica no Ensino Médio insere os estudantes na pré-iniciação científica - Felipe Rebouças

Rio - Jovens interessados no meio ambiente terão uma oportunidade na cidade. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Projeto Florescer e de Iniciação Científica no Ensino Médio, ofertados pelo Centro de Responsabilidade Socioambiental (CRS) da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), na Zona Sul. O prazo de inscrição se encerra na próxima quinta-feira (14).

As inscrições deverão ser feitas presencialmente, na secretaria do CRS/JBRJ, na Rua Pacheco Leão, número 915, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ao todo, serão 45 vagas voltadas para jovens de 15 a 18 anos, estudantes da rede pública do 9º ano do Ensino Fundamental ou do 1º e 2º ano do Ensino Médio, com renda familiar até três salários mínimos.



Os interessados vão passar por um processo de seleção que inclui avaliação objetiva de conhecimentos básicos em Ciências Naturais, Matemática, Redação, Português, entre outras etapas. Quem for aprovado vai receber auxílio-educação no valor de até R$ 350.

O Projeto Florescer oferece cursos de capacitação em jardinagem, manejo de coleções biológicas, entre outros, além de atividades de educação inclusiva. O projeto tem por objetivo a formação profissionalizante desses jovens, atuando no exercício responsável da cidadania e da preservação do meio ambiente. Já o Projeto de Iniciação Científica no Ensino Médio insere os estudantes na pré-iniciação científica.

Para mais informações, basta ligar para os telefones (21) 3204-2886 e (21) 3204-2536 ou enviar sua dúvida pelo e-mail [email protected]