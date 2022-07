A mulher contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um carro HRV, cor grafite, a abordou com as armas apontadas para ela - Divulgação/PRF

Publicado 06/07/2022 16:09

Rio- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou uma operação realizada nesta quarta-feira (6) no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, que buscava o carro roubado da mãe do juiz Bruno Monteiro Rulière, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) . Apesar das buscas, o veículo não foi encontrado.

A ação iniciou por volta das 6h30 após o automóvel ser roubado na rodovia Niterói-Manilha, altura do Complexo do Salgueiro. A vítima estava sozinha e não ficou ferida. A mulher contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que homens em um carro HRV, cor grafite, a abordaram com armas apontadas para ela.

De acordo com a PRF, participaram das buscas uma aeronave e quatro viaturas, sendo três caveirinhas. Apesar disso, por volta das 14h, os agentes encerraram a operação após o veículo não ser encontrado.