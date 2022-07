Para exportação havia irregularidades nas licenças de origem do pescado - Divulgação

Publicado 06/07/2022 16:03

Rio- A Superintendência do Ibama no Rio apreendeu mais de 7 toneladas de peixes ameaçados de extinção, nesta terça-feira (5), durante uma fiscalização no Aeroporto Internacional do Galeão. As empresas que seriam responsáveis pela exportação foram multadas em R$ 4,4 milhões.

A carga seria exportada para os Estados Unidos. Para exportação havia irregularidades nas licenças de origem do pescado, incluindo informações falsas sobre as espécies.

O pescado apreendido apresenta declínio nas suas populações e a maioria se encontra em unidades de conservação. A origem dos animais não foi identificada.

Após a apreensão, todo processo administrativo deverá ser encaminhado ao Ministério Público.