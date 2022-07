Pessoas aproveitaram o tempo ensolarado ao ar livre para se divertir na Praia da Barra da Tijuca - Marco Porto / Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 15:44 | Atualizado 06/07/2022 15:56

Rio – As praias do Rio de Janeiro amanheceram bem movimentadas nesta quarta-feira (6) apesar de estarmos no inverno. Com o tempo firme e temperatura agradável, muitas famílias aproveitaram o sol matinal para se divertir ao ar livre. De acordo com a previsão meteorológica do Alerta Rio, o sistema de monitoramento da prefeitura, a temperatura e os ventos da cidade durante nos próximos dias vão ser estáveis.