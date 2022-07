Fernanda Carvalho, 22 anos, foi morta vítima de envenenamento - Foto: Reprodução da internet

Publicado 06/07/2022 14:33 | Atualizado 06/07/2022 14:50

Rio - O laudo cadavérico elaborado a partir de amostras do corpo da estudante Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, apontou que a causa da morte foi por envenenamento . A madrasta, Cíntia Mariano, que está presa temporariamente, é a principal suspeita de ter cometido o crime. O documento foi divulgado nesta quarta-feira (6).

O delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), que comanda as investigações, falou sobre a nova prova contra a madrasta. "Quando se faz a análise do prontuário médico da da Fernanda, um prontuário de 172 páginas, nota-se mais de dez menções feitas por médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, há um diagnóstico de intoxicação exógena. É uma peça importante, quiçá talvez a mais importante de toda essa investigação que comprova que sim, de fato, Cintia envenenou Fernanda", disse.



A análise toxicológica, feita no corpo da jovem, exumado em maio, não detectou a presença de uma substância tóxica "compatível com os padrões de referência utilizados", devido ao tempo da morte. Porém, o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) fez uma outra análise, com base nos dados médicos do prontuário médico de Fernanda.