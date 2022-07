O motorista errou o caminho após deixar um passageiro no na unidade de saúde. - Rede Social

Publicado 06/07/2022 14:31 | Atualizado 06/07/2022 14:57

Um motorista de aplicativo desceu com o carro pela escadaria do Hospital da Polícia Militar, no bairro Estácio, na Região Central do Rio, nesta terça-feira (5). Segundo a PM, o caso ocorreu por uma desatenção do condutor.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel parado na escadaria. O motorista, não identificado, errou o caminho após deixar um passageiro no na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que o problema não causou transtorno ao funcionamento do hospital.