Os moradores relataram que o barro chegou a metade das paredes da residência e que todos os bens materiais foram perdidos - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/07/2022 14:56 | Atualizado 07/07/2022 16:23

Rio - Uma tubulação estourou na Rua Wilson de Araújo, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (7) e a água invadiu diversas casas da região. Moradores tiveram que sair às pressas e relataram terem perdido móveis e demais bens materiais com a inundação.



O incidente, que ocorreu por volta das 10h, também interrompeu o abastecimento nos bairros de Duque de Caxias e Belford Roxo. De acordo com a Águas do Rio, o caso ocorreu devido ao rompimento de uma adutora na localidade.



O Corpo de Bombeiros foi até o local por volta das 10h30 mas informou que o alagamento não deixou vítimas. Apesar disso, moradores relataram o desespero com a água acima da cintura em cerca de três residências. A jovem Ranya Cuinas, 19 anos, uma das moradoras, contou que perdeu tudo com a inundação.

"Não tem nada para salvar da casa, na hora do estouro meu tio foi ver o que tinha acontecido e quando voltou a água já estava subindo. Só conseguimos pegar as crianças, uma de 8 e outra de 6 anos e os dois cachorros. A casa está cheia de barro até a metade da parede, não tem como ficar lá, estamos aqui esperando o que vai ser resolvido", lamentou.



Outro morador, Genival Ribeiro, 46 anos, contou que até a estrutura da casa foi danificada e que as paredes estão desabando.

"Quando a adutora estourou a água foi destruindo tudo, encheu de barro e pedra dentro de casa. Nós temos pouco e o que nós tínhamos perdemos. O susto foi grande! Eu perdi tudo, até a parede está rachada e desabando, a estrutura toda já era. Só que a gente não estava com construção em cima da adutora, estávamos longe e agora estamos esperando porque eles [Águas do Rio] tem que resolver", contou.