MPRJ faz operação contra policiais civis acusados de extorquir criminosos na Baixada - Reprodução/MPRJ

MPRJ faz operação contra policiais civis acusados de extorquir criminosos na BaixadaReprodução/MPRJ

Publicado 07/07/2022 09:03 | Atualizado 07/07/2022 11:56

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO), prende, nesta quinta-feira, dois policiais lotados na 64ª DP (São João de Meriti) acusados de extorquir criminosos em ações policiais. Eles foram alvos da Operação Inimigo Íntimo, realizada desde a manhã de hoje, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra três policiais. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de São João de Meriti.



Até o momento, Ruben José de Souza Neto, o 'Neto', e Carlos Alison Ramos da Silva, conhecido como 'Alison', foram presos. André Luis Avoglio Ramos, vulgo 'André Chupeta', também é um dos alvos desta operação, mas ainda não tinha sido localizado.

Segundo as investigações, o trio extorquia criminosos para não levá-los para a sede policial. Em outros casos, os policiais apresentavam parcialmente a ocorrência, dando brechas para a possibilidade de fiança. Eles teriam praticado os crimes pelo menos até o dia 29 de junho de 2017 no estado do Rio de Janeiro e, em especial, no município de São João de Meriti. O MPRJ diz ainda que os criminosos usavam armas para fazer extorsões.

As investigações que levaram à identificação do grupo criminoso tiveram início após a delação premiada de um denunciado em investigação anterior.