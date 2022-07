A ação é realizada por equipes do 3º BPM (Méier), com apoio de outras unidades da capital - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/07/2022 09:57 | Atualizado 07/07/2022 10:04

Rio- Um suspeito foi baleado e outro apreendido durante uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, houve confronto na região após criminosos armados atirarem contra policiais.



O suspeito atingido durante o confronto foi socorrido e encaminhado ao Hospital Salgado Filho, no Méier. A PM apreendeu com os criminosos dois fuzis. Além disso, também foram apreendidas uma granada, um colete balístico, uma gandola camuflada e drogas serem contabilizados.



A ação é realizada por equipes do 3º BPM (Méier), com apoio de outras unidades da capital com o objetivo de remoção de barricadas, apreensão de armas e prisão de criminosos que atuam no entorno da comunidade, inclusive na prática de roubos de veículos e cargas, e segue em andamento.



Nas redes sociais, moradores relataram o intenso tiroteio na região durante a entrada dos policiais na comunidade.

Despertador de morador da Água Santa é bala voando, que isso meu amigo — Brennin ✠ (@BrennoVieira_99) July 7, 2022

Muitos tiros. Assustador. — Lucia Helena Ferreira (@lena72ferreira) July 7, 2022 Cada vez mais difícil morar em água santa — Bruna (@_brunaeulalia) July 7, 2022

Ainda nesta quinta-feira (7) a PM realiza operação também nas Comunidades da Congonha, Faz Quem Quer e Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio, no entanto, sem saldo operacional até o momento.