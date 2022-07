Suspeito está foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:35 | Atualizado 07/07/2022 15:41

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (7), um cartaz pedindo mais informações sobre o paradeiro de Kayky Sena de Souza Oliveira, de 19 anos, conhecido como "Baianinho". Ele é acusado de participar da morte de Thiago Pereira da Costa, de 40 anos. Thiago era diretor do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



Segundo a Polícia Civil, Thiago foi executado a tiros no dia 21 de março deste ano, quando fazia compras em uma loja de materiais de construção. Outro agente socioeducativo estava com ele e, apesar de também ter sido atingido pelos disparos, conseguiu sobreviver e pedir por socorro para a Polícia Militar da região.



Kayky é suspeito de integrar o tráfico de drogas da região. Contra ele, consta um mandado de prisão por homicídio qualificado. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).