Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos - Arquivo/Divulgação/PMERJ

Publicado 08/07/2022 07:39 | Atualizado 08/07/2022 09:43

Rio - A Polícia Militar realiza operações em pelo menos seis pontos da Zona Oeste do Rio na manhã desta sexta-feira (8). Os agentes ocupam as comunidades do Jordão e Santa Maria, na Taquara, Pendura Saia e Caixa D'Água, no Tanque, Bateau Mouche, na Praça Seca, e Vila Kennedy, no bairro de mesmo nome.

De acordo com a corporação, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizam uma operação para combater a milícia que atua nas comunidades do Jordão, Santa Maria, Pendura Saia, Caixa D'Água e Bateau Mouche. Na Vila Kennedy, unidades do 2º Comando de Policiamento de Área participam da ação em conjunto com agentes do batalhão de Bangu.

Não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.