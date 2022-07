Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Google / Reprodução

Publicado 09/07/2022 08:09 | Atualizado 09/07/2022 09:30

Rio - A Polícia Civil prendeu um casal pela morte de Guilherme Amorim, de apenas um ano de idade, na Baixada Fluminense entre quinta (7) e sexta-feira (8). Os suspeitos são a própria mãe do menino, Beatriz Amorim da Silva, e o ex-companheiro Lucas Ferreira Costa.

De acordo com as investigações, no dia 30 de outubro do ano passado, Beatriz teria deixado o filho aos cuidados de Lucas, seu então ex-namorado, com quem tinha relação de amizade. A mulher teria saído de casa por volta das 17h para trabalhar.

Na madrugada do dia seguinte, cerca de 2h, Beatriz retornou para a casa e, ao chegar, permaneceu no andar de baixo conversando com Lucas, enquanto seu filho dormia no andar de cima. As investigações ainda apontam que, na ocasião, o homem teria contado que estava indo embora para uma cidade do estado de Minas Gerais logo no início da manhã. Por volta das 7h, a mãe da criança se deitou para dormir, ainda sem vê-lo.

Já na parte da tarde, ás 14h, ao acordar, a mulher teria chamado por Guilherme e, ao pegá-lo, percebeu que estava roxo. Ela, então, acionou o SAMU, que constatou a morte da criança. O laudo constatou que a causa do óbito foi "traumatismo de crânio e coluna cervical com lesão do encéfalo, produzidos por ação contundente, apresentando o menor ferimentos em diversas partes do corpo".

Segundo a Polícia Civil, Lucas teria cometido o crime e Beatriz teria participado, e, logo após o crime, ele teria comprado uma passagem de ônibus para Minas Gerais na tentativa de fugir. As suspeitas da participação da mãe da criança se deu quando ela não compareceu ao enterro de seu filho e por ter se mudado sem avisar a familiares sobre seu novo endereço.

Apesar de ter ido para outro estado, as autoridades encontraram Lucas na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, na quinta-feira (7). Beatriz só foi encontrada no dia seguinte, na sexta-feira (8), em Ilha Grande, na Costa Verde do estado. A dupla está presa preventivamente acusada de homicídio qualificado. Eles tiveram a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Duque de Caxias. Ambos ainda vão passar por audiência de custódia.