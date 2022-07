Cal virgem foi utilizado para a coloração dos Arcos da Lapa - Divulgação

09/07/2022

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, concluiu a revitalização de um dos símbolos cariocas: os Arcos da Lapa, no Centro do Rio. O monumento, que não recebia manutenção há mais de cinco anos, passou por raspagem, limpeza e caiação. Nesta sexta-feira (8), a secretária de Conservação, Anna Laura Secco, e o subprefeito do Centro, Leonardo Pavão, fizeram a entrega das obras.

O serviço, orçado em cerca de R$ 1,3 milhão, durou cerca de seis meses e teve a supervisão da Gerência de Monumentos e Chafarizes. As equipes começaram retirando as pichações e removendo o limo que se formou por conta da umidade provocada pelas chuvas.

Durante as obras, foram contratados alpinistas industriais para alcançar a parte superior da estrutura nos pontos em que os andaimes não podiam ser montados. Eles foram responsáveis por fazer a decapagem com espátula e escova de aço. Na sequência, foi aplicada a massa e feita a caiação das extremidades.

A revitalização dos Arcos da Lapa foi feita de cima para baixo, nos dois lados ao mesmo tempo. A cal virgem foi utilizado para a coloração do monumento. De acordo com a prefeitura, os especialistas explicam que esse material permite que o monumento respire e não se deteriore por trás da pintura. Além disso, a caiação, nome dado à pintura feita à base de cal, é a mesma técnica utilizada na época da construção do antigo aqueduto, que, por ser tombado, precisa ter suas características originais preservadas.

A área ao redor dos Arcos da Lapa, como o pavimento da Praça Cardeal Câmara, o trecho da Ladeira de Santa Teresa e as pedras portuguesas do entorno, também foi alvo das obras de revitalização. Além disso, os dois painéis do artista Selarón passaram por manutenção, com pichações removidas.

"Trabalhamos em um bem tombado, que é muito amado pelos cariocas e um dos monumentos mais visitados por turistas do mundo inteiro. Fizemos o serviço com muito carinho, prestando atenção aos mínimos detalhes para que os Arcos recuperassem sua beleza", afirmou a secretária Anna Laura Secco. "Preservar nossos monumentos é zelar pela nossa história. Pedimos que a população colabore, nos ajudando a manter os Arcos preservados", concluiu.

O subprefeito do Centro, Leonardo Pavão, também comentou a revitalização e aproveitou para convidar turistas e cariocas. "Mais um patrimônio histórico, cultural e turístico que entregamos aos cariocas. Venham visitar o nosso novo Rio Antigo e aproveitar ainda mais todas as melhorias. Como subprefeito, fico muito feliz em fazer parte deste trabalho e do desenvolvimento da região do Grande Centro", disse.