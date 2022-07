Mandados de prisão foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio - Divulgação

Publicado 09/07/2022 13:54

Rio - Operação da Polícia Federal, chamada Conexão Madeira, cumpre, neste sábado (9), três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de despachar cocaína para Europa através da Ilha Portuguesa da Madeira. De acordo com os agentes, um dos suspeitos foi preso em flagrante com cocaína e haxixe. A droga estava embalada e pronta para o envio. Ele estava na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio. Outros dois encontram-se foragidos.