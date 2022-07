Ciep Cacilda Becker, em Nova Iguaçu, é a segunda escola do Estado a receber o Projeto E-Tec - Divulgação

Publicado 11/07/2022 11:18

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) entregou, na última sexta-feira (8), o Ciep E-Tec 333 Cacilda Becker, totalmente reformado. A escola fica no bairro Jardim Fonte São Miguel, em Nova Iguaçu, na Baixada.

A unidade se tornou a segunda das 50 Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tec), que estão modernizando a estrutura física e pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública, os Cieps, na capital e no interior do estado do Rio, beneficiando cerca de 24 mil estudantes.



A medida faz parte do pacote de investimentos do governo para melhorar a qualidade do ensino público fluminense. Somente este ano, foram destinados R$ 620 milhões para construção e reforma das unidades escolares.

As inovações tecnológicas implantadas na escola de Nova Iguaçu vão atender cerca de 830 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. A nova unidade conta 5 turmas em horário integral, distribuídas nos turnos da manhã e tarde, que terão aulas no contraturno de artes, ecologia, games, robótica, entre outras.



Entre os recursos tecnológicos empregados estão sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet de alta qualidade, lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual, as chamadas salas makers. Todas as unidades são sustentáveis e receberam painéis solares, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira.



Outra novidade são os aparelhos de identificação facial, que além de aumentarem a segurança, servirão como base para a contenção de despesas, como, por exemplo, o cálculo correto de merenda a ser preparada com base no controle identificado. As famílias poderão acompanhar a frequência à distância através de um aplicativo da Seeduc.



O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, disse que a entrega da E-Tec no município de Nova Iguaçu é mais uma conquista da pasta. "É um dia de muita alegria para nós que trabalhamos com educação. Vivemos numa luta diária, para que os nossos jovens possam ter o ensino, que eles realmente merecem. Por isso, faço um pedido destinado a eles: cuidem da escola. Ela está linda! Foi tudo feito, para vocês, com muito amor e carinho", afirmou o secretário.



Espalhadas por diferentes municípios do estado, as 50 escolas beneficiadas nesse momento foram escolhidas tomando como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades com maior vulnerabilidade social.



Participaram da cerimônia o subsecretário Executivo Alexandre Gurgel; a subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Viviane Dorado; a subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas; o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda; a secretária municipal de Educação de Queimados, Zilda Vargas; o diretor administrativo, Edson Rocha; a diretora pedagógica, Maria Angélica Sodré, e as diretoras geral e adjunto do colégio Eliana Barreto e Patrícia Rodrigues.