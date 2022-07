Vídeo mostrou o momento em que criminosos trocaram tiros no Leblon - Reprodução

Publicado 11/07/2022 11:14 | Atualizado 11/07/2022 12:56

Rio - Um tiroteio entre seis homens armados com pistolas e fuzis foi gravado na madrugada de domingo (10) no Leblon, na Zona Sul do Rio. O confronto ocorreu na Rua Borges de Medeiros. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, houve uma tentativa de roubo com reação.



Vídeo mostra troca de tiros durante madrugada deste domingo (11) no Leblon. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/n9C9yUAE5S — Jornal O Dia (@jornalodia) July 11, 2022

No vídeo, dois homens armados aparecem rastejando no chão até uma parede, onde encontraram abrigo para se esconder dos disparos. Após isso, a dupla começa a atirar juntamente com um terceiro comparsa que surge. Do outro lado da pista, outros três homens com armas de fogo aparecem agachados entrando em um veículo de luxo e fugindo.

Segundo a PM, agentes do 23° BPM (Leblon) foram ao local, porém não encontraram vítimas ou envolvidos. Um carro, que estava estacionado na rua, foi atingido pelos disparos. Até o momento, não há registro de feridos no episódio.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informa que a 14ª DP (Leblon) apura o caso. Imagens estão sendo analisadas e diligências seguem em busca de informações para esclarecer o confronto.