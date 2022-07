Rio de Janeiro

Ciep em Nova Iguaçu é a segunda escola do estado a receber o projeto E-Tec

Inovações tecnológicas implantadas na escola vão atender cerca de 830 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio

Publicado há 3 horas