O médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 13:30 | Atualizado 11/07/2022 15:04



Rio- O governador do Rio, Cláudio Castro, pediu rigor e rapidez na apuração da denúncia contra o médico anestesista Giovanni Quintella preso, nesta segunda-feira (11), acusado de estuprar uma gestante durante uma cesariana no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada.

De acordo com Castro, o governo prestará apoio e amparo necessário à vítima. O hospital onde ocorreu o crime é de responsabilidade do estado. Além disso, uma sindicância interna foi aberta para realização de medidas administrativas.

Fiquei estarrecido ao saber do caso brutal do médico anestesista do Hospital da Mulher,em São João de Meriti, filmado estuprando uma paciente. Determinei que haja rigor e celeridade na apuração da denúncia gravíssima. O Governo do RJ dará todo amparo e apoio necessários à vítima. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) July 11, 2022

Mais cedo, o Conselho Regional de Medicina (Cremerj) informou que também abriu um processo cautelar para suspensão imediata e um processo ético-profissional que poderá resultar na cassação do médico anestesista.

Entenda o caso

Giovanni foi preso após uma equipe de enfermagem da unidade gravar um vídeo do médico colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização do parto.



No registro, a gestante estava deitada na maca, inconsciente, onde do lado esquerdo do lençol, a equipe médica iniciava a cirurgia, enquanto do outro lado Giovanni abria o zíper da calça, puxava o pênis para fora e o introduzia na boca da vítima.



Ao terminar o ato de violência o anestesista pegou um lençol e limpou a boca da gestante. A ação durou cerca de 10 minutos. O vídeo serviu como prova e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.