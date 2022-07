Policiais do batalhão de Belford Roxo acabam de apreender uma arma de guerra (fuzil) na Comunidade do Parque Floresta.

Uma pistola também foi apreendida na ocorrência, que resultou em dois criminosos feridos após confronto com nossas equipes, no início da operação.

Em andamento. pic.twitter.com/ftHuD5rmf2