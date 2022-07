Rio de Paz realiza ato para homenagear policiais e crianças mortas pela violência no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/07/2022 09:10

Rio - A ONG Rio de Paz realizou, na manhã desta terça-feira (12), na Lagoa, Zona Sul do Rio, um ato para homenagear policiais e crianças mortos no estado. No protesto, integrantes da ONG colocaram em grade novas placas com nomes de PMs e crianças vítimas da violência, a maioria delas atingidas por balas perdidas. Algumas placas que sofreram com a ação do tempo também foram substituídas.

A grade onde as placas foram amarradas fica na altura da Curva do Calombo, um local com intenso movimento de ciclistas, pedestres e motoristas.

Vandalização

Em janeiro deste ano, um homem foi flagrado arrancando as placas que tinham sido colocadas anteriormente pela ONG . Segundo a Rio de Paz, as imagens foram encaminhadas à Polícia Civil e um registro de ocorrência foi feito. A instituição acrescentou que, apesar de ter pedido várias vezes informações à Polícia Civil sobre as investigações a respeito do fato, nunca teve nenhuma resposta da instituição.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o andamento das investigações.