-

Publicado 12/07/2022 09:50

Rio - A superlua, fenômeno que acontece quando ela está mais próxima da Terra, irá aparecer no céu nesta quarta-feira (13) e poderá ser observada no Planetário da Rio, a partir das 18h, por estudantes e curiosos. Quando isso ocorre, a lua pode parecer maior e mais brilhante. Astrônomos irão acompanhar a sessão, que é gratuita, e tirar dúvidas. Muitas vezes a diferença de brilho e tamanho não consegue ser percebida a olho nu, somente com o uso de telescópios.



"A superlua acontece quando a Lua Cheia ou a Lua Nova coincidem com o perigeu, que é o ponto na órbita em que a Lua está mais próxima da Terra. Tudo o que está mais próximo parece maior e mais brilhante. E isso é o que acontece com a Lua durante a superlua cheia", explicou Leandro Guedes, astrônomo do Planetário.

Pela proximidade, durante uma superlua o satélite fica um pouco maior e um pouco mais brilhante do que durante uma lua cheia normal. Para enxergar a diferença é necessário fotografar a Lua antes e depois para se perceber a mudança de tamanho e de brilho.



De acordo com a Prefeitura do Rio, a programação é gratuita e sujeita à lotação do espaço. Serão distribuídas 100 senhas para entrada 30 minutos antes da abertura para a atividade. A observação do céu depende das condições meteorológicas e é cancelada caso o tempo esteja nublado ou chuvoso.