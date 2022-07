Rio de Janeiro

Disque Denúncia divulga cartaz para identificar suspeitos de envolvimento no sequestro do juiz americano

Outras três pessoas já foram presas por participação no crime contra o magistrado. Informações podem ser dadas por meio do WhatsApp do Portal dos Procurados

Publicado 14/07/2022 07:13 | Atualizado há 3 horas