Evento irá acontecer entre os dias 25 e 29 deste mês - Leonardo Ferraz

Publicado 15/07/2022 09:55

Rio - Aproveitando o período de recesso escolar, o Governo do estado abriu as inscrições para a colônia de férias "Cultura é a nossa praia". As atividades acontecerão na Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro, entre os dias 25 e 29 deste mês. O processo de inscrição, que começou nesta quinta-feira, acontece através do site do projeto . A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj) oferece 100 vagas por dia para crianças entre 5 e 12 anos, totalizando 500 atendimentos ao final da ação.

A programação começa sempre às 13h, abrindo as atividades com o Circo do Dedé, com a atuação de palhaços, malabaristas e mágicos para fazer a alegria dos pequenos. Ao longo do dia, as crianças terão oficinas circenses, artes plásticas, teatro, dança e literatura, fechando a agenda às 18h."Pensamos em uma programação voltada para a cultura e o aprendizado, com brincadeiras lúdicas e atividades que possam despertar o lado artístico do jovem. Esta é uma ótima oportunidade para que mais famílias conheçam a biblioteca, fazendo com que a população fique mais próxima deste equipamento público tão importante", explica Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.Todos os dias, o público será dividido em quatro grupos de 25, com quatro ambientes diferentes e oficinas diversas ao mesmo tempo, uma para cada grupo. É importante ressaltar que cada criança só pode participar uma vez das atividades, sendo impedida de realizar a inscrição em mais de um dia.Para a realização do evento, a Sececrj informou que vai mobilizar 30 servidores durante os cinco dias de programação. A ação também conta com o apoio da empresa de energia Enel e das empresas Caçula e Três Corações.