Policiais do 41ºBPM (Irajá) atuam no Morro do JuramentoArquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/07/2022 09:34

Rio- A Polícia Militar faz operações, na manhã desta sexta-feira (15), em pelo menos sete comunidades no Rio. As ações têm o objetivo de apreender de armas de fogo e a prisão de criminosos. Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos nas ações.



Na Zona Norte, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) atuam na Comunidade Boogie Woogie, em Pitangueiras. No Engenho da Rainha, policiais do 3º BPM (Méier) estão nas Comunidades do Juramentinho e Morro da GB (Rua Flexal).



Segundo moradores, trocas de tiros foram ouvidas no Juramentinho e no Morro do Trem. Um internauta relatou que o tiroteio começou logo no início da manhã.

Morro do Trem agora é tiroteio quase todo dia. Desde às 6 da manhã e nunca mais parou — gabriel (@Crfmarchiote) July 15, 2022