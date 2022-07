Policiais do Leblon Presente devolvem cachorro perdido para a dona - Divulgação

Publicado 15/07/2022 09:09

Rio - Policiais do Leblon Presente devolveram um cachorro que estava perdido para a dona na última quarta-feira (13), no Leblon, Zona Sul do Rio.

Segundo a Secretaria de Governo, no último domingo (10), moradores que frequentam a Praça Antero de Quental foram até a base da corporação, e informaram que havia um cão abandonado. Logo em seguida, os agentes iniciaram buscas para encontrar o seu dono, porém não acharam.

Na manhã de segunda-feira (11), uma moradora, chamada Lúcia, pediu apoio para encontrar alguém que quisesse adotar o animal por achar que ele estaria abandonado.



No outro dia a dona do cachorro, identificada como Luana, foi até a base com um cartaz que tinha distribuído, dizendo que seu cão havia desaparecido perto do posto 11 da Praia do Leblon. Os agentes perceberam que era o mesmo animal que supostamente estaria abandonado.

Então, os policiais foram até a Antero de Quental. Através do passeador de cães conseguiram contato com Lúcia e combinaram de fazer a entrega do cachorro na base para devolver à sua dona, que aconteceu na última quarta.