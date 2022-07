Acidente entre um ônibus e um carro ocupou a faixa principal da via no início desta manhã - Reprodução

Publicado 15/07/2022 07:15 | Atualizado 15/07/2022 09:10

Rio - Um acidente entre um carro e uma moto na Linha Amarela causou lentidão no trânsito no início da manhã desta sexta-feira (15), na altura do bairro da Abolição, no sentindo Fundão. Uma faixa precisou ser interditada, causando transtornos na via, de acordo com o Centro de Operações.

Na Avenida Brasil, um acidente entre um ônibus e um carro ocupou a faixa da pista central, na altura do Caju, sentido Centro da cidade, próximo à Linha Vermelha. O trânsito segue lento na região. A CET-Rio foi acionada e a via já foi liberada após a retirada dos veículos envolvidos.

No viaduto do gasômetro, uma moto e um carro se envolveram em um acidente e ocuparam uma faixa da via, sentido Centro da cidade, na altura de São Cristóvão. O trânsito teve retenções no local. A via também já foi liberada, mas o ocorrido ainda reflete no tráfego da região.

Ainda não há informações sobre vítimas e o estado de saúde delas.