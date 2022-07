Suspeitos deixaram para trás uma pistola e grande quantidade de drogas - Divulgação

Suspeitos deixaram para trás uma pistola e grande quantidade de drogasDivulgação

Publicado 15/07/2022 16:52

Rio- Um homem morreu, nesta quinta-feira (14), após confronto armado com Policiais Militares do 24º BPM (Queimados) na localidade do São Simão, em Queimados, Região Metropolitana do estado. “MV”, como é conhecido, chegou a dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito é apontado como um dos chefes do crime organizado do local. Após a troca de tiros com PMs, suspeitos fugiram. Na fuga, deixaram para trás uma pistola e uma farta quantidade de drogas, ainda não calculada pela polícia.

O crime foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).