Uerj tem vagas remanescentes em 22 cursosArquivo/Agência O Dia

Publicado 15/07/2022 15:36

Rio - As inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes do Vestibular Estadual 2022, realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), terminam na próxima quarta-feira, dia 20. É o segundo ano consecutivo que os candidatos podem utilizar a nota do Enem para preencher as vagas ociosas da instituição. Os interessados devem se inscrever pelo site www.vestibular.uerj.br

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar com o 2º grau completo e ter prestado o Enem em 2018, 2019, 2020 ou 2021. Além disso, é necessário que tenha sido aprovado com nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação. Os selecionados ingressam nos cursos de graduação no segundo semestre deste ano, com aulas a partir de outubro.

As inscrições abriram no último dia 5 com 915 vagas disponíveis em 22 cursos, distribuídos em cinco campi:

- Rio de Janeiro (Maracanã) – Ciências Atuariais, Engenharia Cartográfica, Engenharia Elétrica, Estatística, Física, Matemática, Pedagogia, Letras: Português/Espanhol e Português/Italiano;



- São Gonçalo (FFP) – Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia;



- Resende (FAT) – Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Produção;



- Duque de Caxias (FEBF) – Geografia, Pedagogia e Matemática;



- Nova Friburgo (IPRJ) – Engenharia Mecânica.