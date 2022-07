Sargento - Reprodução

15/07/2022

Rio - Elton Djavan Serra Pinheiro, 38, sargento da divisão de Forças Especiais da Marinha, foi encontrado morto na Rua Goiás, em São João de Meriti. O crime ocorreu na segunda-feira (11), mas só foi divulgado nesta sexta. O militar apresentava várias marcas de perfuração por tiro. Ele foi enterrado no cemitério de Irajá, na quarta (13). Ele deixa mulher e dois filhos.

Em nota, a Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) segue investigando a morte. Testemunhas foram ouvidas e câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e elucidar o caso.

Em São Gonçalo, outro caso de militar baleado

O sargento Diego Henrique Lemos de Oliveira, de 35 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (14), em São Gonçalo, no bairro Marambaia. De acordo com a PM, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao Hospital Estadual Alberto Torres para verificar a entrada do sargento na unidade. No local, a equipe foi informada de que ele teria sido atingido por disparos de homens em uma motocicleta. A 74ª DP (Alcântara) investiga o caso e busca por pistas dos criminosos.

Após dar entrada na unidade de saúde, o sargento foi submetido a uma cirurgia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, seu quadro clínico estável.