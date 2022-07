Suspeito utilizava telefone do avô para dificultar identificação - Divulgação

Suspeito utilizava telefone do avô para dificultar identificaçãoDivulgação

Publicado 15/07/2022 14:22

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação "Puer Praesidium" com o objetivo de prender responsáveis por crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil. Na ação de hoje, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito localizada em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes, o suposto disseminador do conteúdo ilegal utilizava o número de telefone do avô com o objetivo de dificultar a identificação. Na casa, foram apreendidos computadores, notebooks e dispositivos de acesso à internet.

As investigações começaram no início de 2021, após uma notícia crime enviada para a Polícia Federal por mensagens em uma rede social. Nela, estavam compiladas diversas imagens da tela de um grupo no WhatsApp, evidenciando o compartilhamento de material pornográfico infantil por diversos membros. O nome da operação "Puer Praesidium" faz referência a um termo jurídico em latim e significa "proteção infantil".