Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), localizado na Tijuca, Zona NorteMaurício Bazílio

Publicado 15/07/2022 15:16

Rio- A partir desta sexta-feira (15), a população do Rio passa a contar com mais um polo para realização de cirurgias bariátricas e metabólicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), localizado na Tijuca, Zona Norte, inaugura o núcleo ESTAR - Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que pretende realizar até 40 cirurgias por mês e conta com mais de 45 profissionais, como anestesistas, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, entre outros.



O Núcleo é coordenado pelo cirurgião bariátrico e professor do departamento de Cirurgia da Universidade Federal Fluminense (UFF) Fernando de Barros. Segundo Barros, o serviço tem o propósito de reduzir a fila de espera pela cirurgia e de transformar a vida do paciente: “atualmente, 7.500 pessoas estão inscritas, aguardando a oportunidade de realizar uma cirurgia bariátrica pelo SUS, só no estado do Rio, mas acreditamos que esse número seja bem mais alto. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indicam queda de 81,7% das cirurgias realizadas pelo SUS no ano passado. Além disso, nesse período, não houve admissão de novas pessoas no programa de cirurgias bariátricas”.



O diretor geral do Hospital, Frei Isaac Prudêncio, compartilha das mesmas aspirações. “Passamos a oferecer o atendimento a pacientes portadores de obesidade que estão na fila do SUS e que necessitam de tratamento com cirurgia bariátrica e metabólica. Esperamos nos tornar referência também nessa área, a exemplo do que acontece com os transplantes renais e hepáticos. São atendimentos capazes de transformar a vida das pessoas e que só reforçam o lema do nosso hospital: ser humano é a nossa missão”, destacou.



Quem precisa realizar a cirurgia deverá, inicialmente, buscar uma unidade básica de saúde ou um programa de saúde da família, para ser avaliado por um médico. Se for diagnosticada a obesidade ou a Síndrome Metabólica, o paciente será inserido na Central Estadual de Regulação, que o encaminhará para o Programa de Cirurgia Bariátrica.



Os pacientes encaminhados para o HSF serão preparados para a cirurgia através de uma bateria de exames, consultas, vídeos e palestras com orientações importantes para alcançar sucesso no tratamento. Barros prevê cerca de 38 consultas para antes da cirurgia e outras 70 para o pós-operatório. “O intuito é assegurar que nossos pacientes estejam cientes de cada passo do tratamento e tenham as informações necessárias para uma ótima recuperação e uma nova vida após o procedimento”, afirmou o especialista.