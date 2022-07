O laudo do IML aponta que a criança sofreu múltiplas agressões - Reprodução/TV GLOBO

Publicado 15/07/2022 14:18 | Atualizado 15/07/2022 14:50

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quinta-feira (14), um homem de 31 anos e uma mulher, de 21, acusados de matar Pedro Gabriel Medeiros Gomes, de apenas 2 anos, na última terça-feira (12). O casal foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo os agentes, as primeiras informações davam conta de que a vítima teria passado mal em casa e foi socorrida pelos acusados e levada para a UPA da Taquara, na Zona Oeste, onde faleceu no mesmo dia.



No entanto, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) revelou que a morte de Pedro se deu por traumatismo do crânio e do tórax, com contusão cerebral, fratura e hemorragia interna devido a multiplicidade de lesões. O exame aponta, ainda, que o ato foi praticado por meio cruel.

O casal é acusado de praticar múltiplas agressões contra a criança Divulgação/PCERJ



De acordo com as investigações, o menino morava com a acusada há aproximadamente um ano, com o consentimento da mãe biológica, que seria amiga da autora. O homem, que também foi preso, é o companheiro da acusada. Após o crime, o casal fugiu e se escondeu em Nova Iguaçu, onde foram localizados e detidos. A Polícia Civil não divulgou a identificação dos suspeitos.