Prefeitura entrega cartões do programa 'Prato Feito Carioca' em RamosDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/07/2022 13:43

Rio - A Prefeitura do Rio distribuiu, nesta sexta-feira (15), 709 cartões do programa 'Prato Feito Carioca' a trabalhadores informais em Ramos, Zona Norte do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, os beneficiários são trabalhadores informais inscritos no CadÚnico, que é o cadastro de programas sociais federais, com renda mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210. O programa foi criado pela Prefeitura do Rio para reduzir os efeitos da pandemia e da crise econômica sobre a população da cidade.

Lucimar de Almeida, de 61 anos, foi a primeira pessoa a receber o cartão. Ela, que é moradora de Vigário Geral, tem dois filhos e a família não tem renda fixa. Lucimar vende salgados, doces e bebidas nas ruas de seu bairro. Há dois anos perdeu o emprego com carteira assinada como auxiliar de serviços gerais. "Vai ajudar bastante o cartão porque é um complemento. Pelo fato de só fazer bicos, as coisas ficam muito difíceis", disse.

Beneficiários do programa das regiões de Madureira e Pavuna já receberam outros 978 cartões magnéticos. Na próxima semana, mais 1.448 cartões Prato Feito Carioca serão disponibilizados em Vila Isabel, Jacarezinho e Jacarepaguá. Até o fim de julho, um total de cinco mil cartões chegará às mãos de trabalhadores de toda a cidade.

O Cartão Prato Feito Carioca assegura ao beneficiário uma refeição por dia em qualquer bar ou restaurante conveniado, mesmo longe de sua casa. O custo de cada refeição será subsidiado pela prefeitura e o beneficiário poderá se alimentar no estabelecimento ou, se preferir, levar a quentinha para consumo em outro local.

As inscrições para o cartão magnético Prato Feito Carioca foram realizadas em abril em plataforma digital. A seleção dos beneficiários foi feita por ordem de inscrição, e a lista foi publicada no Diário Oficial.

"Esse é um vale refeição para os trabalhadores informais que são acompanhados pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). São pessoas que têm maior vulnerabilidade na cidade. Trabalham, mas não têm carteira assinada. Vários bares e restaurantes próximos de onde trabalham estão aderindo à bandeira do cartão Prato Feito Carioca para entregar as refeições gratuitas. Mas se o restaurante mais perto do trabalhador não estiver disponível, ele pode falar com sua assistente social para a prefeitura cadastrar o estabelecimento", explicou a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

Cozinhas comunitárias

O programa Prato Feito Carioca também está implantando as Cozinhas Comunitárias Cariocas. Onze delas estão funcionando e mais quatro serão inauguradas até o fim de julho. O programa é voltado para famílias vulneráveis com renda mensal per capita de até R$ 105, inscritas no CadÚnico. Cada cozinha disponibiliza 5,6 mil refeições por mês na própria comunidade onde vive o beneficiário.

Segundo a Secretaria, a alimentação oferecida tanto na Cozinha Comunitária Carioca quanto no Cartão Prato Feito Carioca é balanceada, de acordo com orientações da equipe de nutricionistas, do órgão. A equipe técnica orienta e supervisiona constantemente a qualidade das refeições servidas.