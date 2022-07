Corpo de Bombeiros conta com apoio das polícias Civil e Militar para a operação - Ernesto Carriço /Divulgação

Corpo de Bombeiros conta com apoio das polícias Civil e Militar para a operaçãoErnesto Carriço /Divulgação

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio realiza, nesta sexta-feira (15), uma operação com objetivo de fiscalizar possíveis irregularidades em ferros-velhos na capital e na Baixada Fluminense. Serão 110 estabelecimentos vistoriados com o apoio do Detran e das polícias Civil e Militar.

"A fiscalização verifica se os estabelecimentos cumprem as normas e exigências previstas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico", comentou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Governo do Estado, os ferros-velhos já vinham sendo alvos de ações das polícias Civil e Militar para coibir a atuação de grupos criminosos responsáveis por vandalismo e furtos de cabos e equipamento, entre outros delitos.

"Só no primeiro semestre de 2022 contabilizamos cerca de 340 incêndios em ferros velhos. Em todo o ano de 2021, foram cerca de 460. Um aumento expressivo que nos leva a iniciativas estratégicas e integradas como esta operação", explicou o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio.

Até o momento, não há informação de prisões ou apreensões. A operação segue em andamento.

Ferros-velhos na mira da Polícia Civil

O Governo do Estado afirma que as ações da Polícia Civil têm resultados positivos no combate ao roubo e furto de materiais de concessionárias de serviço público comercializados em ferros-velhos. Com as operações Caminhos do Cobre e da Força-tarefa, houve a apreensão de mais de 350 toneladas de cobre e outros materiais.

Ao todo, a Polícia Civil já executou ações em mais de 150 ferros-velhos e recicladoras. Com isso, os agentes prenderam 76 receptadores de materiais furtados ou roubados.